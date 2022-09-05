Esenyurt'ta kadına şiddet: Ayrılmak üzere olduğu eşine sokak ortasında saldırdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına aracıyla gelen bir adam, eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar adama müdahale ederken şahsın elindeki sopayı güçlükle aldı.

Kadına yumruk ve tekmelerle vurmaya devam eden adam bir süre sonra aracına binerek kaçmak istedi.

Eline aldığı sopayla kadına vurmaya çalışan adama çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, şahsın eşine tekme ve yumruklar savurduğu, bir süre sonra aracına binerek kaçtığı görüntülendi. (İHA)