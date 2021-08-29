Urfa'da heyelan: 2'si ağır 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri kıyısındaki baraj yolu üzerinde heyelan medyana geldi.

Dağdan kopan kaya kütlesi, seyir halindeki iki ticari aracın üzerine düştü. Araçlar hurdaya dönerken içerisinde bulunan Suphi Şahin, İbrahim Halil Ağgümüş ve Murat Ağgümüş yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Urfa Değişim gazetesinin aktardığına göre, tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Halil Ağgümüş ve Murat Ağgümüş'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Heyelan nedeniyle yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Aynı bölgede 2019 yılında da iki kez heyelan medyana gelmiş, bazı araçlar ile işyerleri zarar görmüştü.