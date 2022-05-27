Urfa'da eczaneye silahlı saldırı

Şanlıurfa’da bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eczanedekilerin mermilerin hedefi olmaktan yere yatarak son anda kurtuldukları gözlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yaşandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karşısındaki ara sokakta yer alan eczaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçarken saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mermi başını sıyırdı

Görüntülerde bazı kişilerin eczaneden ilaç aldığı sırada mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtulduğu gözlendi. Sandalyede oturan bir kişinin silah sesini duyduktan sonra yere yatmadan önce dönüp baktığı ve merminin başını sıyırıp geçtiği görüldü.

Olay yerine giden polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)