Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı'ndan silahlı saldırı

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş’ın geçen salı günü, daha önce ismi birlikte dolandırıcılık yaptıkları iddiasına karışan Yamin Canoğlu’nu bacağından vurduğu ortaya çıktı.

Başdaş'ın, Canoğlu’nun şikayeti üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

t24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, 24 Mayıs Salı günü Osmanlı Ülkü Ocakları’na giden Yamin Canoğlu, Başdaş tarafından ayağına bir el ateş edilerek vuruldu. Hastaneye kaldırılan Canoğlu, burada hastane polisine verdiği ifadesinde, “Saat 14.00 civarında iş için Hacettepe Mahallesinde bulunan Osmanlı Diriliş Ülkü Ocakları isimli yere gittim. Beni Turgut Başdaş karşıladı. Başdaş’ın odasına gittik. Kendisiyle sohbet ediyorduk. Sohbet ederken bana ‘yan odaya geçelim seninle özel bir şey konuşacağım’ dedi. Yan odaya geçtiğimizde normal sohbet ederken ve aramızda bir tartışma bile yaşanmadan bir anda belinden siyah renkli tabancayı çıkararak bacağıma doğru ateş etti. Ben bacağımdan yaralandım. Silah sesini duyup odaya gelen vatandaşlar beni İbni Sina Hastanesine getirdi. Beni yaralayan Başdaş’tan şikâyetçiyim” dedi

Canoğlu’nun şikâyetinin ardından Başdaş’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan yaralama olayının arkasında da 10 milyon liralık bir para konusunun olduğu iddia ediliyor. Buna göre daha önce borçları nedeniyle tefeciye düşen Canoğlu’ndan kendisine edilen yardımın karşılığı olarak 10 milyon lira istendiği, Canoğlu’nun da bu parayı ödeyememesi nedeniyle Başdaş ile tartıştığı öne sürülüyor.