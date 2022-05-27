İmamoğlu: Gencecik bir çalışanımızı erkek şiddeti aramızdan aldı

İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde bir evde 3 cesedin bulunmasının ardından yapılan incelemede olayın kadın cinayeti olduğu ortaya çıktı.

Yapılan ilk incelemede Yavuz Selim B. adlı saldırganın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ö.A. adlı kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaşamını yitiren Beril Varol'un belediye çalışanı olduğunu duyurdu. İmamoğlu sosyal medya hesabından, “Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı Beril Varol’u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin gitsin artık” açıklamasında bulundu.

İntihar notu bulundu

Olaya ilişkin Şişli Kaymakamlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugün sabah 07:00 sıralarında Fulya Mahallemizde tabanca ile açılan ateş sonucu 'kasten öldürme ve intihar' olayı meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan ilk tespitlerde; Şüpheli Yavuz Selim B. adlı şahsın; (Beril V.) isimli kadın ve (Ö.A) adlı şahsı silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğü ve daha sonra aynı silahla ateş ettiği anlaşılmıştır. Olay yerinde (1) adet tabanca ve muhtelif sayıda kovan ile şüpheli şahsın üzerinden konuyla ilgili olduğu değerlendirilen 'intihar notu' elde edilmiştir. Başlatılan tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Uzaklaştırma kararı bitmişti

Öte yandan Beril Varol'un Yavuz Selim B'den tehdit aldığı için şikayetçi olduğu, geçtiğimiz yıl Y.S.B. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı fakat uzaklaştırma kararı süresinin Aralık 2021 tarihinde bittiği öğrenildi.