Üretici enflasyonu yüzde 50'ye yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı üretici fiyat endeksini açıkladı.

Üretici enflasyonu aylık bazda yüzde 5,89, yıllık bazda yüzde 49,41oldu. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 artış gösterdi.

Bu yılın aylık bazda en yüksek üretici enflasyonu geçen ay kaydedilmişti.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42 artış, imalatta yüzde 54,41 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış, ve su temininde yüzde 67,09 artış olarak gerçekleşti.