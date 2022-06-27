Ürdün'de tanker patlaması: 10 ölü, yüzlerce yaralı

Ürdün'ün Akabe kentinde bir tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gazdan etkilenen 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı. Limanda bir gemiye nakledilen konteynerin vinçten tankerin üzerine düşmesi sonucu patlamanın meydana geldiği açıklandı.

Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Polis Sözcüsü Amer Al-Sartavi yaptığı açıklamada, tehlikeli madde uzmanlarının olay alanında bulunduğunu ve Akabe limanındaki gaz sızıntısının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi. Akabe Valisi, gaz sızıntısının kontrol altına alındığını duyurdu.

Olayın ardından Akabe kentinin güney kıyısının boşaltıldığı bildirildi.