Katar şeyhinden İngiltere prensine poşet içinde milyonlarca avro

İngiltere merkezli Sunday Times, eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir es Sani'nin İngiltere Galler Prensi Charles'a 2011 ve 2015 arasında yapılan özel görüşmelerde toplamda 3 milyon avro nakit verdiğini öne sürdü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre gazete, Şeyh Hamad'ın market torbası ve çantayla ayrı zamanlarda birer milyon Avro teslim ettiğini yazdı.

Eski Katar başbakanının, Prens Charles'ın konutu Clarence House'ta 2015'te 1 milyon euro verdiği de öne sürüldü. Konuttaki iki danışmanın, 500 euroluk banknotları elle saydığı yazıldı.

3 milyon avronun, Prens Charles'ın 1979'da kurduğu Galler Prensi Yardım Fonu'nun (The Prince of Wales's Charitable Fund) hesabına yatırıldığı ifade edildi.

Prens'in adı açıklanmayan eski bir danışmanı, "Herkes bu durumdan çok rahatsızdı" dedi ve yapabilecekleri tek şeyin parayı sayıp bankayı aramak olduğunu aktardı.

Habere göre ödemelerin yasadışı olduğuna dair bir bilgi yok.

Galler Prensi Yardım Fonu'nun mütevelli heyeti başkanı Ian Cheshire, 2015'teki bağışı doğruladı. Bağışçıyla ilişkinin incelendiğini ve daha sonra onay verdiklerini söyleyen Cheshire, söz konusu kişinin isteği üzerine paranın nakit olarak verildiğini söyledi.

Clarence House sözcüsü sürecin uygun şekilde ilerlediğinden emin olduklarını savundu.

'Londra'yı satın alan kişi' diye biliniyor

Şeyh Hamad "Londra'yı satın alan kişi" lakabıyla biliniyor ve İngiltere'nin başkentinde büyük yatırımlar yapmasıyla ünlü.

Guardian, Prens Charles ve Şeyh Hamad'ın ilişkisinin yıllar öncesine dayandığının öne sürüldüğünü yazdı. İkili hakkındaki iddialardan biri, Londra'daki Chelsea Kışlası'nın 3 milyar sterlin karşılığında Katar devleti destekli Qatari Diar tarafından düzenlenmesi planına Prens Charles'ın karışmasıyla ilgili.

Buna göre Galler Prensi, planın rafa kaldırılması için 2010'da Şeyh Hamad'la görüşmüştü. Kışlayla ilgili düzenleme daha sonra iptal edilmişti.