Ürdün'de kamyoncuların grevi nedeniyle ABD'den seyahat uyarısı

ABD, Ürdün'de nakliye sektöründe yaşanan grev nedeniyle ülkedeki vatandaşlarına 4 kente seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği yaptığı yazılı açıklamada, başta güney kentleri olmak üzere ülkenin tamamında gösterilerin devam ettiği, araç lastiklerinin yakıldığı, cadde ve otoyollardaki araçlara taş atıldığı yönündeki haberler nedeniyle böyle bir ikazın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ürdün'deki ABD vatandaşlarının, Kerak, Tafile, Mean ve El-Akabe kentlerine şahsi ve resmi olarak ziyaret yapmamaları konusunda uyarıldığı ifade edildi.

Yolların kapanması ve güvenlik olaylarının devam etmesi, acil servislerin yardım çağrılarına vaktinde cevap verememesi gibi durumlara dikkat çekilen açıklamada, "barışçıl olması öngörülen gösterilerin bile şiddet olaylarına dönüşebileceği" kaydedildi.

Açıklamada, Ürdün'deki ABD vatandaşlarından, kalabalıklardan ve protestolardan kaçınmaları, kapanan yollara alternatif rotalar aramaları, yerel medyayı takip etmeleri ve tehlike durumunda polisle irtibata geçmeleri istendi.

Ürdün'de kamyon şoförleri, 5 Aralık'ta petrol fiyatlarının düşürülmesi talebiyle greve başlamıştı. Greve daha sonra toplu taşıma araçları ve su tankerleri şoförleri de katılmıştı.

Kara Taşımacılık Kurumu verilerine göre, Ürdün'de hizmet veren toplam kamyon sayısı 21 bini buluyor. (AA)