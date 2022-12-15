Atina'da öğretmenler greve çıktı

Yunanistan'da 9 Kasım'daki genel grevin ardından işçiler Ocak ayında yeni bir grev için hazırlık yapıyor.

Başkent Atina'da bugün öğretmenler, maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı. Öğretmenler, hayat pahalılığı sebebiyle bir günlük greve gitti.

Maliye Bakanlığı önünde toplanan eğitim emekçileri, hem maaşların artırılmasını hem de sözleşmeli personelin kadroya alınmasını talep etti.

Ülke genelinde işçi sendikaları, kadınlar ve gençler de Ocak ayında yapılacak genel grev öncesinde yarın ve Cumartesi günü yapılacak kitlesel eylemlere hazırlanıyor.