Ünsal Ban'ın kaçmaya çalıştığı tekne de rüşvet çarkından

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile olaylı boşanmasıyla gündeme gelen akademisyen Prof. Dr. Ünsal Ban'ın Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı teknenin 4,5 milyon Avro olduğunu ve parasını Taşkesenlioğlu'ndan aldığını yazdı.

Saymaz’ın bugünkü köşe yazısının bir kısmı şöyle:

"Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi’nde profesör olan Ban, akademisyen maaşıyla nasıl tekne alabildi? Eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun 18 Ağustos’ta Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu boşanma davasının dilekçesinde, servetin kaynağı açıklanıyor. Taşkesenlioğlu, Ban’ın kendisinden aldığı paralarla bu tekneye sahip olduğunu öne sürüyor. Taşkesenlioğlu’nun iddiasına göre Ban, ilkin 750 bin TL’ye bir tekne almış. Daha sonra tekneyi satarak, 4.500.000 Euro karşılığında ‘Betina’ adlı tekneye sahip olmuş. Yaklaşık 82,5 milyon TL’lik bir servetten söz ediyoruz.

Dilekçede tekneye ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

'Davalı koca evlilik birliği içinde müvekkilden aldığı para ile müvekkilin tüm itirazlarına rağmen önce 750.000 TL’ye bir tekne almış, bunu satarak 4.500.000 Euro’ya yeni tekne almış ve tekneyi Malta’da Elit Yaycılık adına kayıt ettirmiştir.'

‘Ferretti 100 Art’ model teknenin Malta bayrağı taşıdığı ve bu tarihte Göcek marinasında olduğu kaydediliyor. Tekneden Taşkesenlioğlu’nun da haberinin olduğu anlaşılıyor. Dilekçede, Taşkesenlioğlu’nun 'Bu kadar yüksek bedeli nereden buldun?' diye sorduğu, Ban’ın 'Kredi çektim' diye karşılık verdiği ifade ediliyor.

Dilekçeden: 'Müvekkil bilgisi dışında böyle bir kredi çekilerek borçlanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğinde ağır hakaret ve söylemlere maruz kalmıştır.'

Öyle mi, değil mi, bilmiyoruz. 'Verdiği paralarla yapılan alım satım işlerine ortak edilmeyen' Taşkesenlioğlu’nun 'Tekneye ilişkin bilgi ve belge istemesi, hatta tekne kaptanı ve personelle görüşmesi' bile Ban tarafından yasaklamış. Doğrusu Taşkesenlioğu, böyle söylüyor. Ban ile gözaltına alınmadan iki gün önce yaptığımız sohbette, tekne iddiasını sormuştum. Ban, tekneyi finansal kiralama yoluyla kredi çekerek aldığını ve iade ettiğini söyledi. 'Taşkesenlioğlu’nun parasıyla mı aldınız?' diye sorunca Ban, 'Olmayan parayla nasıl alacaksınız!' dedi. Anlıyorum ki tekneyi iade etmemiş."