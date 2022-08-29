Peker gündeme getirdi, gözaltına alındı: Ünsal Ban kimdir?

Türkiye Ünsal Ban ismini, AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında tanıdı.



Ünsal Ban, eşi Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında kendisinden 70 milyon TL istediğini belirtmiş, tehditler aldığını iddia etmişti.



Sonrasında devreye ülkücü mafya Sedat Peker girdi. Peker, Ünsal Ban, Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşi olan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’na ilişkin rüşvet iddialarında bulundu.



Peker, sürecin sonunda yaptığı açıklamada, Taşkesenlioğlular ve Serhat Albayrakların bu sürece ilişkin tüm suçu Ünsal Ban’a yıkma kararı aldığını iddia etmişti, Süleyman Soylu’nun da süreçten haberdar olduğunu dile getirmişti.



Bu paylaşımların ardından Ban, yurtdışına kaçacağı gerekçesiyle bugün gözaltına alındı.



Peki, kimdir Ban?



Ünsal Ban, Ankara’da 1970 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara'da tamamlayan Ünsal Ban, 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Lisans, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.



Ban, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe/Finansman Anabilim Dalında Doçentlik kadrosuna, 2011 yılında da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesörlük kadrosuna atandı.



Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. Ban 2015 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı da olmuştu.