Ünsal Ban'ın eski eşi ve oğluna tahliye

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban’ın ikinci kez tutuklanmasına neden olan "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında tutuklanan eski eşi Gülcan Ban ve oğlu Emre Buğra Ban tahliye edildi.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; ülkücü mafya Sedat Peker ile beraber sanık olduğu dosyada önce tahliye edilen Ünsal Ban, kısa bir süre sonra “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması nedeniyle eski eşi Gülcan Ban, oğlu Emre Buğra Ban, ağabeyi Ünal Ban ve şoförü Ahmet Karataş’ın da aralarında olduğu 9 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı.

Ankara Adliyesi’nden çıkamadan yeniden gözaltına alınan Ban, Savcılık ifadesinin ardından diğer şüpheliler ile birlikte Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Mahkeme suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, soruşturma çerçevesinde alınan MASAK raporu ve şüphelilerin delil karartarak kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle Ünsal Ban, Gülcan Bal, Emre Buğra Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karataş’ın tutuklanmalarına karar vermiş, diğer şüpheliler ise yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Ban'ın eski eşi Gülcan Ban ve oğlu Buğra Ban, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.