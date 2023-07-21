Ünsal Ban'a 'suçtan kaynaklı mal varlığını aklama' davası

Ülkücü mafya Sedat Peker'in yayınladığı videolarla adı gündeme gelen eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın iddianamesinde, Ünsal Ban'ın yanı sıra Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Gülcan Ban, İhsan Serkan Kazancık, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul, Soner Gökten ve Ünal Ban "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianameye göre, suç tarihinde AK Parti Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu'nun avukatı, 28 Ağustos 2022'de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, Ünsal Ban'ın resmi nikahlı eşi olan müvekkilinin görüntülerini gizlice çektiğini, bu görüntülerin suç örgütü elebaşı Sedat Peker tarafından kullanılan "deli çavuş" isimli sosyal medya hesabından yayınlandığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri elde edip yayma" suçlarından soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban'ın cep telefonu ve dijital materyallerine, incelenmek üzere mahkeme kararıyla el koydu.

İnceleme sırasında Başsavcılık, Ünsal Ban ve şoförü Ahmet Karakaş'ın dijital materyallerindeki bilgilerden yola çıkarak, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunun da işlenmiş olabileceği şüphesiyle ayrı bir soruşturma başlattı. MASAK raporlarını da değerlendiren Başsavcılık, suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini bilerek kabul ettiği, bulundurduğu veya kullandığı yönünde deliller elde edilen diğer şüphelileri de soruşturmaya dahil etti.

Banka hesap hareketleri MASAK raporunda

Ünsal Ban'ın mal varlığı ve banka hesabı hareketlerine ilişkin MASAK raporuna yer verilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Ünsal Ban'ın hesap hareketlerinin detaylarına bakıldığında, özellikle 2021 yılı sonu ve 2022 yılında yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, 2021 yılı sonu ve 2022 yılında hesaplarına yaklaşık 45 milyon TL nakit yatırdığı ve 32 milyon TL nakit çektiği, yatırma işlemlerinin bir bölümünün USD ve Euro olduğu, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş'den yaklaşık 60 milyon TL transfer geldiği ve 16,5 milyon TL transfer gönderildiği görülmüştür.

Sanığın hesabından Tera Europa LTD şirketine 41 milyon TL gönderildiği ve bu şirketten hesabına 23 milyon TL geldiği, ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler Firmasından 10 milyon TL geldiği, hesaplarından kızı Ece Gizay Ban'ın Yunanistan'da yer alan hesabına Aralık 2021 döneminde 4 parçada 168.000 Euro gönderildiği, Yunanistan'da yer alan kendi hesaplarına Kasım-Aralık 2021 döneminde 337.000 Euro gönderdiği, oğlu Emre Buğra Ban'ın ABD'de yer alan hesabına 2019 yılında 19.496 USD gönderdiği tespit edilmiştir.

Ünsal Ban'ın hesaplarından yaklaşık 30 milyon TL'nin şüpheli Ahmet Karakaş'a gönderildiği, sanığın üzerine kayıtlı 34 CVL 106 plakalı 2020 model Land Rover marka Range Rover Evoque model bir araç bulunduğu, taşınmazlar verisi üzerinde yapılan sorgulamalarda üzerine yüzde 50 oranla kayıtlı toplam 7 taşınmaz bulunduğu ve söz konusu taşınmazların tamamının 2021 yılında edinildiği görülmüştür."

'Suç gelirlerini aklamak kastıyla hareket etti'

İddianamede, Ünsal Ban'ın, eski eşi Gülcan Ban, çocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban ve kardeşi Ünal Ban ile diğer şüpheliler üzerine kayıtlı mal varlığı ve banka hesaplarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Sanıkların bir bölümü hakkında, "SPK Kanunu'na muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık ve sahtecilik" gibi öncül suçlardan ayrıca soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğüne değinilen iddianamenin sonuç bölümünde, şu bilgilere yer verildi:

"Ünsal Ban'ın iddianamemizde detaylı olarak belirtilen öncül suçlardan elde ettiği suç gelirlerini aklamak kastıyla hareket ettiği, bu faaliyeti kapsamında özellikle şüpheli Ahmet Karakaş'ın suç gelirlerini dosyamızın diğer şüphelilerine bazen nakit olarak aktardığı, bazen ise şüpheliler Gülcan Ban, Ece Gizay Ban ve Emre Buğra Ban'ın üzerlerine gayrimenkul devrederek suç gelirinin kaynağını gizlediği, söz konusu paraların bir kısmının transferini ise bizzat Ünsal Ban'ın gerçekleştirdiği, yine suç gelirlerinin kaynağının gizlenmesi amacıyla bir kısım paraların yurt dışına gönderildiği, bu paraların transferinde diğer şüphelilerin bir kısmının hesaplarının kullanıldığı, bir kısmının mesleki tecrübesinden faydalanılarak onların katkılarıyla paraların transfer edildiği, bu şekilde şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri, MASAK raporları, tanıkların beyanları, dijital materyallerin incelenmesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporu ile tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmıştır."

İddianamede, sanıklar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile suçtan kaynaklı mal varlıklarının müsaderesi istendi.

'Yurt dışına kaçarak rahat bir hayat sürmeyi amaçladı'

Tanık Zehra Taşkesenlioğlu ise iddianamedeki beyanında, şüpheli Ünsal Ban ile 2019'da evlendiğini, evlendikten sonra sanığın karıştığı birçok suça konu olaya ister istemez tanıklık ettiğini söyledi.

Taşkesenlioğlu, şu iddialarda bulundu:

"Özellikle Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde rektörlük yaptığı dönemde birçok iş ve işlemler, görevden alındıktan sonra kurum tarafından görevlendirilen bilirkişilerce tespit edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Akabinde Ünsal Ban, dolandırıcılık ve zimmet suçlarından elde ettiği gelirleri aklamak maksadıyla çocukları Emre Buğra Ban, Ece Gizay Ban ve eski eşi olan Gülcan Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde beraber çalıştığı şoförü Ahmet Karakaş üzerinden yüklü miktarda paralar göndermiş, elde ettiği gayrimenkulleri çocuklarının ve eski eşinin üzerine geçirmiştir. Hatta Yunanistan'da da ev satın alarak kaydını saydığım kişilerin üzerine yapmış, Ünsal Ban, Ece Gizay Ban ve Ünsal Ban oturma izni de almıştır. Bunda hedeflenen amaç olur da ceza alırsa yurt dışına kaçarak rahat bir hayat sürmektir.

Yine hatırladığım kadarıyla Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde rektör olarak görev yaptığı dönemde, üniversiteye ait gayrimenkulle ilgili yapılan kat karşılığı inşaat işi ile alakalı hileli işlem gerçekleştirmiş, üniversiteyi bu yolla zarara uğratmıştır."

Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban'ın borsa ve kripto para manipülasyonu yaptığına da birçok kez şahit olduğunu savundu. (AA)