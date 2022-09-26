'Ünsal Ban THK uçaklarını yurtiçi, yurtdışı özel işleri için kullandı'

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, ülkücü mafya Sedat Peker'in yayımladığı videonun ardından tutuklanan ve AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın THK uçaklarını özel işleri için kullandığını öne sürdü.

Halk TV’de yayımlanan "Özlem Akarsu Çelik ile Ankara’dan" isimli programa konuk olan Özdağ'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Ben buradan YÖK Başkanına sesleniyorum. Ünsal Ban döneminde YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığınca her yıl Türk Hava Kurumu Üniversitesi denetlendi. Bu denetlemelerin raporlarını kamuoyu ile paylaşır mısınız? Paylaşmazsanız Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde isteyeceğim sizden. Cumhurbaşkanlığına, birinci yardımcıya, YÖK Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve YÖK’e yazacağım.

Burada neler oldu? Kimlere diplomalar verildi? Bu şahıs (Ünsal Ban) Türk Hava Kurumu’nun uçakları ile kaç defa Ankara’yı terk etti, nerelere gitti, kaç defa gitti? Yurt dışına kaç defa çıktı THK uçakları ile? Yurt dışı, yurt içi özel işleri için kullanmıştır. Oraya giden insanları, falan yere gidelim, orada yemek yiyelim diyerek eşini, dostunu ahbabını götürmüştür. Devletin malını adeta deniz olarak kabul etmişler ve denizin de sahibi biziz, millet değildir benim demişler. YÖK Denetleme Kurulu, bu şahıs beş yıl bu üniversitede rektörlük yaptı. Buradan diyorum ki, Ünsal Ban mal varlığını açıkla!"