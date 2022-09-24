'Ünsal Ban 4,5 milyon avroluk yatıyla Cemaat üyelerini kaçırdı' iddiası

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasındaki eşi eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban’ın 4,5 milyon avroya aldığı iddia edilen yatla ilgili bazı iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Çıray, Taşkesenlioğlu ve eşi Ünsal Ban'a ait, 4,5 milyon avroluk Malta bandıralı yat ile Gülen Cemaati üyelerini yurt dışına kaçırıldığı iddiasına dikkat çekti.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Ünsal Ban'ın Afrika'daki Gülen Cemaati okullarından getirilen öğrencileri Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'ne aldığını belirten Çıray, Mengen'de 200 milyon lira değerindeki çiftlik ve otelin, tapu kayıtlarında Taşkesenlioğlu'nun danışmanı üzerine görüldüğünü belirtti.

'Tesadüf mü?'

Ban'ın İngiltere'de Londra'nın batısında Chiswick bölgesinde iki şirketinin olduğunu kaydeden Çıray, şöyle devam etti:

“Bu bölge İngiltere'ye kaçan FETÖ'cülerin tercih ettiği bir bölgedir. Ünsal Ban'ın bu şirketlerden birinin ortağı Halil Gökhan Özkal aynı zamanda Türkiye'deki Matrix Bilgi Dağıtım AŞ'de birlikte yönetim kurulu üyesidir. Bu şirketin borsa spekülasyonlarındaki tartışmalarda adının geçmesi tesadüf müdür?”

'Karşılığında usulsüz diploma mı verildi?'

AKP Mengen İlçe Başkan Yardımcısı emlakçı müteahhit Tugay Kabasakaloğlu ile Ünsal Ban'ın ilişkisini de soran Çıray, Kabasakaloğlu'nun, Ban'ın Mengen'deki çiftliğinin satın alma işlemlerindeki rolünün de açıklanmasını istedi.

Çıray, “Bunun karşılığında Kabasakaloğlu'na THK Üniversitesi'nden usulsüz diploma verilmiş midir? Daha sonra bu şahsa öğretim üyesi sıfatı verilip aynı üniversiteden maaş bağlanmış mıdır?” diye sordu.

Çıray, Ban hakkında THK Üniversitesi rektörü olmadan önce açılan dava veya soruşturma olup olmadığını ve üniversiteyi 300 milyon lira zarara uğratmasına ilişkin soruşturmanın akıbetinin açıklanmasını istedi.