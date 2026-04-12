Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Dört ismin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan kişilerle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, şüpheliler İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli ve İlkay Şencan'dan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi.

Hande Erçel'in idrar örneğinde "morfin, kodein ve metaboliti kodein glukuronid", kan ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadığı belirlendi.

Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas'tan alınan örneklerde ise herhangi bir maddeye rastlanmadı.