İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Operasyon kapsamında şarkıcı Özcan Deniz, yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş, oyuncu Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan diğer isimler şöyle: Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan ve Murat Başoğlu.

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Ünlülere operasyon geçen yıl başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.

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