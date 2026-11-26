İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dün yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında şarkıcı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır ve Burcu Özbek, organizatör Erdal Bozkuş, Anadolu Grubu patronlarından İbrahim İzzet Özilhan ve sosyal medya ünlülerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Bu isimler, dün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel adli kontrol istemiyle bu sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

Şarkıcı Ceylan Kaya ise tutuklandı.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu üyesi ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim İzzet Özilhan, Armed Holding'in kurucusu İbrahim Yılmaz, Batınak Denizcilik'in ortağı Seher Grothe Sevdişan, Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu ve moda markası kurucusu Pınar Bent'in de aralarında olduğu 15 ismin işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter de gözaltına alındı. Yeter'in de gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.