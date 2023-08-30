Ünlü oyuncunun TRT'deki rolü bikinili pozu nedeniyle iptal edildi iddiası

TRT‘ye dönem dizileri hazırlayan Akli Film, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kalan 2 bölümünün ardından 'Selahattin Eyyubi' dizisini ekrana getirecek.

Akli Film’in sahibi Emre Konuk, diziyi Pakistanlı yapım şirketi Ansari-Shah Films’le ortak çekecek.

'Bikini' vetosu iddiası

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Emre Konuk, Selahaddin Eyyubi rolü için Uğur Güneş‘le el sıkıştı. Dizinin başrol kadın karakteri 'Süreyya' için de Leyla Tanlar’la prensipte anlaştı.

Ancak, iddiaya göre Tanlar’ın tatilden bikinili fotoğrafını paylaşmasının ardından TRT‘deki dönem dizisinde kadro dışı kaldı.