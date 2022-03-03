Ünlü otelin 7. katından şüpheli şekilde 'düşen' kadın ağır yaralandı

Olay, saat 01.15 sıralarında Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerindeki ünlü bir otelde meydana geldi.

İddiaya göre, bir kadın, otelin 7. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sırasında kadının yanında bulunan ve yüzünde tırnak izleri olduğu iddia edilen bir erkek, polis tarafından gözaltına alındı.