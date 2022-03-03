Ukrayna'dan Kiev'de dün akşam yaşanan patlamaya ilişkin açıklama

Ukrayna, başkent Kiev’deki tren istasyonu yakınlarında dün akşam duyulan büyük patlamanın, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen bir Rus seyir füzesinden kaynaklandığını duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Heraşçenko, füzenin enkazının ısıtma amacıyla kullanılan bir boru hattının üzerine düştüğünü söyledi.

Facebook hesabından bir paylaşım yapan Heraşçenko, “Füze hedefine ulaşsa çok daha büyük bir yıkım yaşanacaktı” dedi.

Patlama sonucu ölen veya yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.