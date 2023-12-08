Ünlü metal grubu Sepultura'dan veda açıklaması: Son turnesini yapacak

Brezilyalı ünlü metal grubu Sepultura dağılma kararı aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan grup, dağılmadan önce dünya genelinde bir veda turu yapacağını açıkladı.

Açıklamada, "Sepultura yolun sonuna geldi ve bilinçli ve planlı bir ölümle ayrılmayı seçti" denildi.

Veda turunun önümüzdeki 18 ay boyunca süreceği ifade edilen açıklamada, "Tüm dünyada yapacağımız veda turuyla sadık hayranlarımızla 40 yıllık varlığımızı kutlayacağız. Geçmişin ve şimdiki zamanın son bir kutlaması olacak" ifadeleri yer aldı.

Sepultura has reached the end of the road and has chosen to depart via a conscious and planned death.



🇧🇷:

O Sepultura vai parar. Vai morrer. Uma morte consciente e planejada. pic.twitter.com/z4UHTrLepL — SEPULTURA (@sepulturacombr) December 8, 2023

Sepultura kimdir?

Metal müziğin en köklü gruplarından biri olan Sepultura, 1984 yılında Brezilya’nın Belo Horizonte şehrinde kuruldu. Vokal ve gitarda Max Cavalera, gitarda Jairo T, bas gitarda Paulo Jnr. ve bateride Igor Cavalera grubun kurucu kadrosu oldu.

Kurulduğu günden bu yana 15'ten fazla albüm çıkaran Brezilyalı grubun en bilinen albümleri arasında Beneath the Remains, Arise, Chaos AD ve Roots yer alıyor.

Grup, en son 2020 yılında Quadra isimli albümünü yayınlamıştı.