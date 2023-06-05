Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de 82 yaşında hayatını kaybetti.

Damcıoğlu'nun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.