Ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de 82 yaşında hayatını kaybetti.
Damcıoğlu'nun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de 82 yaşında hayatını kaybetti.
Damcıoğlu'nun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.