Ünlü İtalyan futbolcu trafik kazası geçirdi

İtalya'da Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen ünlü futbolcu Ciro Immobile, başkent Roma'da trafik kazası geçirdi.
İtalyan medyasının aktardığına göre, Immobile'nin kullandığı araç, Flaminio caddesinde bulunan Matteotti köprüsünde tramvayla çarpıştı.
Kaza sonucu Immobile'nin aracı ciddi hasar alırken, aracın çarptığı tramvay raydan çıktı.
Kazanın ardından açıklama yapan Immobile, "Tramvay kırmızı ışıkta geçti. Şans eseri iyiyim. Sadece kolum biraz ağrıyor" dedi.
Kaza sonucunda tramvayda bulunan sürücü dahil 7 kişinin hafif yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Immobile'nin, kaza sırasında araçta bulunan kızlarıyla birlikte hastaneye gittiği aktarıldı.