'Ünlü' isimlerin neden ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı

Sarallar operasyonu kapsamında bazı 'ünlü' isimlerin neden Emniyet'e ifade vermeye çağrıldığıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

NTV'de yer alan habere göre, söz konusu çete anlaşmazlık yaşayan ünlü isimleri uzlaştırmak amacıyla mahkeme kuruyor. İddiaya göre, çete lideri Erdal Acar anlaşmazlıkların çözülmesi için komisyon karşılığında görüşmeler yapılmasına önayak oluyordu. Görüşme masasına çağrılıp uzlaşmaya varmayan kişiler ise Acar tarafından tehdit edilerek yıldırılmaya çalışılıyordu.

Oyuncu Erkan Petekkaya, Aylin Coşkun, Necati Şaşmaz ve futbol yorumcusu Sinan Engin ifadeye çağrılan isimler arasında yer almıştı.