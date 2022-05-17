Ünlü çizerden AKP'lilerin hedef aldığı çizimin kaldırılmasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kadıköy'de açtığı Müze Gazhane'deki Ersin Karabulut'a ait eser, sosyal medyada iktidara yakın bazı isimlerin ve hesapların hedefi olmasının ardından kaldırılmıştı.

Olayın ardından paylaşım yapan AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane’deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, “tepkiler üzerine” çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına…" ifadesini kullanmıştı.

Çizer Yılmaz Aslantürk, olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşananlara tepki gösterdi.

Aslantürk, "İstanbul Gazhane’de yapılacak mizah, karikatür ve resimli roman festivali nedeniyle duvara asılan Ersin Karabulut’un çizdiği bir illüstrasyon malum çevrenin -bitmek bilmeyen- hassasiyeti yüzünden kaldırıldı. Zafer naraları atarak başka kendilerine bir hedef bulmak için uzaklaştılar. Yani bir kaleyi daha ele geçirdiler. Buraya kadar -değil ama- normal, beni asıl şaşırtan hiçbir çizer arkadaşın, meslektaşın bu konuda tek satır dahi bir şey söylememiş olması. Festivale katılacak onlarca çizerden biri bile tepki göstermedi yahu. Ortağı olduğu dergi dahi ses çıkarmadı. Çok acayip çok. Ben eleştirince, uyarınca çok gücendiler takibi bırakıp engellediler" dedi.