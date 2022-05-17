Soylu'dan 'mezhep ve sosyal yaşam' tasfiyesi

İçişleri Bakanlığı'nın Cemaat'le mücadele adı altında emniyette farklı bir "temizliğe" gittiği belirtiliyor.

t24 yazarı Tolga Şardan, "Emniyet teşkilatında amir ve müdür rütbesindeki personeli yakından ilgilendiren Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK) çalışmalarının ilk bölümünü geçen hafta tamamladı" derken, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın başkanlığında bir araya gelen kurul üyelerinin, bir üst rütbeye terfi edenlerin yanında emekliliğe sevk edilecek amir ve müdürleri de tespit ettiğini ifade etti.

"Yanılmamışım. Kurul üyeliği seçiminde başka adayların olmasına karşın tahmin edildiği üzere Bakan Soylu'nun sağ kolu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz kurul üyesi seçildi! Sonuçta kurulun neredeyse tamamı İçişleri Bakanı Soylu'nun ekibinden oluştu. Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak dışında" bilgisini veren Şardan, "İşte bu YDK, teşkilatı 2023'e taşıyacak kadroların düzenlemesine imza attı. İlk gelen haberlere göre, 'Soylu'nun emniyette kurduğu sisteme uymayanlar' emekli edildi" dedi.

Şardan'ın yazısı emniyetteki tasfiyelere ilişkin şu çarpıcı iddiaları içerdi:

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde fırsat bilip sadece FETÖ'yle bağı olan emniyet müdürlerini değil, sistemi sorgulayan, hayata bakışı iktidarla örtüşmeyen, iktidarın uygulamaya çalıştığı sosyal yaşam biçimine uymayan, hatta farklı mezhepten olan personeli emekliye sevk etti.

Söz konusu kriterlere uyduğu için FETÖ'cü olmadığı halde emekli edilen mesleğim nedeniyle şahsen tanıdığım, bildiğim isimler mevcut.

Böylece daha "steril" ve "iktidara bağlı" bir emniyet yönetimi oluşturulması hedefine ulaşıldı.

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İmzalar belli. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş.

Emekli edilen emniyet müdürlerinin mücadelesi sona ermedi elbette.

Gene yıl verilen bu karara yine idare mahkemeleri üzerinden itiraz eden emniyet müdürleriyle beraber önceki Danıştay sürecini yeni tamamlayıp hak sahibi olanlar var.

Onların durumları geçen haftaki YDK'da bir kez daha görüşüldü.

Ne sonuç çıktığını kararların açıklanmasıyla öğreneceğiz. Fakat önceki yaşananlara baktığımızda hak sahiplerinin haklarını alacağı yönünde herhangi bir olumlu sinyal gözükmüyor.

Kısacası; görevi, yetkileri ve sorumluluklarıyla adaletin yerine getirilmesine aracı olması gereken bir teşkilat, hukuksuzluğa devam edecek.