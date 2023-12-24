Üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı iki yılda 700 bini aştı

Üniversite öğrencileri hayat pahalılığı, konut ve yurt krizi gibi sorunlarla karşı karşıya kalırken, iki yıl içinde üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 728 bin 490'a ulaştı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yayımlanan Gösterge Değerleri Raporu’nda yer alan “Mezunlar Hariç Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı” verisine göre; 2021’de 338 bin 926, 2022’de 389 bin 564 öğrenci üniversiteleri terk etti.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; raporda en dikkat çekici bölümlerden birisi üniversite terkinin en çok büyük şehirlerde yoğunlaşması oldu. Sadece İstanbul Üniversitesi’ni bırakan öğrenci sayısı son iki yılda 23 bine yaklaştı. Geçen yıl en çok üniversite terki ise 12 bin 121 öğrenci terki ile Ege Üniversitesi’nde yaşandı.

Rapora göre 2022’de öğrenci terki alanında ilk 10 sırada bulunan üniversiteler ve öğrenci sayıları şöyle:

Ege Üniversitesi: 12 bin 121

12 bin 121 Uludağ Üniversitesi: 11 bin 556

11 bin 556 Kocaeli Üniversitesi: 10 bin 902

10 bin 902 İstanbul Üniversitesi: 10 bin 573

10 bin 573 Ankara Üniversitesi: 10 bin 175

10 bin 175 Karabük Üniversitesi : 10 bin 120

: 10 bin 120 Süleyman Demirel Üniversitesi : 8 bin 464

: 8 bin 464 Dumlupınar Üniversitesi: 8 bin 379

8 bin 379 Akdeniz Üniversitesi: 7 bin 870

7 bin 870 Dokuz Eylül Üniversitesi: 7 bin 62

Bu üniversiteler dışında da Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde de üniversite terk eden öğrenci sayısı 5 bini aştı.

Büyük şehirler bu yılki YKS’de de tercih edilmemişti. Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal’ın YÖK Atlas’tan derlediği bilgilere göre, üç büyük şehirdeki üniversite tercihlerinde büyük düşüş yaşanmıştı. Tercih sayısı İstanbul’da 798 bin, Ankara’da 320 bin, İzmir’de ise 213 bin 741 gerilemişti. Üç büyük şehir dışında Eskişehir, Bursa, Antalya, Mersin, Sakarya, Samsun gibi kentleri tercih eden öğrenci sayısı ise 1 milyon 122 bin azalmıştı.