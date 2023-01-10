Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD), AKP iktidarının üniversitelerde kadrolaşmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

'Üniversiteyi AKP kadrolarına bırakmayacağız!' başlıklı açıklamada, "Üniversite Katılımcıları Derneği olarak AKP rektörlerinin üniversiteye yönelik yağma ve talan hareketinin karşısında olacağımızı ilan ediyor ve üniversitelerin tüm ilerici ve kamucu bileşenlerini bu mücadeleyi birlikte vermeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"AKP’nin rektörleri uzun zamandır, diğer pek çok konuda olduğu gibi, kadro ilanlarında da akademik kurulları hiçe sayan, akademisyenlerin taleplerini umursamayan, onları değersizleştiren kararlar alıyorlar. 2022 yılının son günlerinde yayımladıkları kadro ilanları tam da rektörlerin bu otoriter anlayışlarını yansıtıyor.

2022 yılının son günü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Sosyoloji Bölümü akademik kurulunun herhangi bir dahli olmadan, hatta itirazları dikkate bile alınmadan 'din sosyolojisi' alanında çalışan, muhtemel bir AKP kadrosunun duyurusu yapıldı. Aynı şekilde Tıp Fakültesinde de akademik kurullara danışılmadan Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji ve Acil Tıp gibi anabilim dallarında tepeden inme kadrolar ilan edildiği görüldü. Sadece Ankara Üniversitesinde değil, 2022 yılının son gününde pek çok üniversitede daha önce benzeri görülmemiş sayıda akademik kadro ilan edildi ve Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi gibi pek çok üniversitede söz konusu kadroların tepeden inme ve adrese teslim kadro ilanları olduğu basına yansıdı. 2022 yılının daha önceki aylarında da Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere pek çok üniversitede bu tür kadro ilanlarına çokça tanık olmuştuk.

Bu tablo, seçimlerin yaklaştığı bir dönemde AKP’nin 'kadro baskını' tablosudur. Bu tablo, AKP’nin son çırpınışlarının tablosudur. Yangından mal kaçırırcasına çıkarılan adrese teslim bu kadrolar, AKP’nin giderayak kadrolaşma telaşının bir tezahürüdür.

Üniversite Katılımcıları Derneği olarak AKP rektörlerinin üniversiteye yönelik yağma ve talan hareketinin karşısında olacağımızı ilan ediyor ve üniversitelerin tüm ilerici ve kamucu bileşenlerini bu mücadeleyi birlikte vermeye çağırıyoruz."