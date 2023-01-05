Ankara Üniversitesi'nde kadrolaşma: Cumhuriyet'in ilk üniversitesinde akademik temayüller yıkılıyor

Ankara Üniversitesi ve A.Ü. Tıp Fakültesi Türkiye’nin Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversite ve Tıp Fakültesi olarak biliniyor. 75 yılı geride bırakan Ankara Üniversitesi yakın zamana kadar akademik ilkeler açısından en köklü üniversitelerden biri olarak biliniyordu. Ancak Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı bu yıl Ankara Üniversitesi bu özelliklerini kaybetmeye başladı.

Rektörlük ve dekanlığın yürüttüğü ortak gerici ve sağcı kadrolaşma büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda. Üniversite akademik kurullarının iradesi dışında gerçekleştirilen söz konusu kadrolaşma faaliyetinin rektörlüğe Necdet Ünüvar’ın atanmasından sonra arttığı ve kurumsallaştırılmaya çalıştığı dikkat çekiyor.

Kadro ilanları Resmi Gazete'de yayımlanınca fark edildi

Ankara Üniversitesi’nde, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden sonra Rektörlüğün Tıp Fakültesi’nde de bölüm talebi olmaksızın öğretim üyesi kadrosu ilan ettiği ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji ve Acil Tıp Anabilim Dalları’nda ilan edilen profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının anabilim dalının istekleri doğrultusunda olmadığı, anabilim dalı öğretim üyelerinin kadro ilanlarını Resmi Gazete'de yayımlandığında fark ettiği öğrenildi. Sözü edilen kadrolar için istenilen özel koşullar ise açılan kadrolara atanacak kişilerin isimlerinin dahi belli olduğunu, ilanların “kişiye özel” yapıldığını düşündürtüyor.

Yıllardır kökleşmiş olan uygulamaya göre, üniversite öğretim üyeleri kendi anabilim dallarının ihtiyaçlarına göre kadro talebinde bulunuyorlar. Rektör Necdet Ünüvar’ın, son kadro ilanında bu uygulamanın dışına çıkarak kendi inisiyatifiyle kadro ilan etmesi, Anabilim dallarının yazılı olarak talep edilen ihtiyaçları karşılanmayıp bunun yerine Rektör’ün belirlediği ve alınacak ismin de adeta önceden belirlenmiş olması kaygıları artırıyor, kadro ilanının bir kadrolaşma faaliyeti olduğu ve üniversiteye zarar vereceği endişesi ifade ediliyor.