Üniversiteli Onur'un ölümüne ilişkin karar: 'Ölüm sebebinin bilinemediği...'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eker'in, Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde ölü bulunmasıyla ilgili delilleri Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, bedende ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi ve iç organlarda ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı, kan ve idrar elde edilemediğinden ayrıntılı analiz gerçekleştirilemediği kaydedildi.

'Ölüm sebebinin bilinemediği' değerlendirmesi

Raporda, mevcut verilerle kişinin, "ölüm sebebi ve meydana geliş mekanizmasının bilinemediği" değerlendirilmesine yer verildi.

Raporun dosyaya girmesinin ardından savcılık, "doğal ölüm" sebebiyle soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde, 20 Temmuz 2021'de Kurban Bayramı'nın ilk günü evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü. Kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.

Eker'in cansız bedeni, 22 Temmuz'da Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bulunmuştu.