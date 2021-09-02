Üniversitelerin sıfır çeken bölümleri var: Bu bölümleri kimse yazmadı...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında puan türlerine göre tercih yapabilecek aday sayıları bu yıl geçen yıla göre dramatik bir biçimde düştü. Sayısal puan türünde 2020’de 685 bin olan aday sayısı 2021’de 390 bine geriledi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, rehberlik koordinatörü Cihan Yeşilyurt, eşit ağırlık puan türünde 401 bin, sözel puan türünde de 254 bin kişilik azalış olduğunu, bu durumun yerleştirmelerde ilginç sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

Yeşilyurt’un yerleştirme sonuçları üzerine yaptığı analiz şöyle:

“Geçen yıl 14 bin 800’den alan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 29 bin 698. olan bir öğrenci yerleşti. Devlette en son hukuk fakültesi 72 binden almış, o da Kırıkkale Üniversitesi.

Üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde de çok sayıda dolmayan bölüm var. Devlette dolmayanlar Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.

Bunun yanında sıfır çeken yani bir öğrencinin bile yerleşmediği okullar var. Örneğin; Pamukkale Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Bilecik, Kastamonu, Kırşehir üniversiteleri.

İşletme alanında sıfır çeken devlet üniversitelerinden bazıları; Trakya Üniversitesi, Artvin, Karaman, Atatürk Üniversitesi Oltu Fakültesi.

Devlette dolmayan işletme bölümleri; Konya Selçuk Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova, Manisa, Bolu, Afyon, Erciyes, Isparta ve daha birçok üniversite.

Devlet üniversitelerinde kontenjanı dolmayan endüstri mühendislikleri var. Örneğin İskenderun Teknik, Erzurum Teknik, Hitit, Karabük, Kırıkkale vb.

Sıfır çekenler makine mühendisliği bölümleri Kütahya, Niğde, Tunceli Munzur Üniversitesi’nde.

Vakıf üniversitelerinin doluluk oranları da geçen yıla göre çok daha az. Vakıf üniversitelerinde de işletme temelli bölümler, bazı mühendislikler, mimarlık ve daha düşük başarı sırasıyla alan bölümlerin çoğu kontenjanı dolduramadı.”