Üniversitelere 'fuhuş evleri' diyen gerici akademisyene hapis cezası

2020’nin aralık ayında Akit TV’de yayınlanan Sabri Balaman’ın sunduğu “Derin Kutu” adlı programa konuşmacı olarak katılan Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu, üniversite öğrencilerine dönük skandal sözleriyle kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Sofuoğlu, Z kuşağını eleştirirken, üniversiteler için “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullanmıştı. Kendisini uyaran diğer program konuklarının uyarılarına rağmen konuşmasını sürdüren Sofuoğlu, “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” sözlerini sarf etmişti.

Akit TV’de sarf ettiği sözler üzerine birçok ilde Sofuoğlu protesto edilmiş, Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından bütün üniversite öğrencilerine Sofuoğlu hakkında suç duyurusunda bulunma çağrısı yapılmıştı.

TKG üye ve dostlarının çağrısıyla yapılan suç duyuruları neticesinde T.C. Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Sofuoğlu hakkında dava açılmıştı. Açılan dava, dün yapılan karar duruşmasıyla sonlandı. Ebubekir Sofuoğlu’nun Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçu eylemine uyan TCK.nun 216/2 maddesi gereğince suçlu bulunduğuna karar veren mahkeme, Ebubekir Sofuoğlu’nun 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın HAGB hükümleri çerçevesinde geri bırakılmasına karar verdi.

Konuya dair görüşlerini aldığımız TKG sözcüsü, mahkemenin verdiği kararı malumun ilanı olarak değerlendirerek şunları söyledi:

“Gericilerin işledikleri suçlar için mahkeme kararlarına ihtiyaç duymuyoruz ancak verilen karar kendilerine dönük iddialarımızı destekliyor. Akademiye sızmış, gericilerin her biri aynı zamanda kriminal vakalardır. TKG bu akademisyen müsveddelerine karşı her alanda mücadelesine devam edecektir”