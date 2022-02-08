Üniversitelerde yüz yüze sınav kararı: Artık online sınav yapılmayacak

YÖK üniversite rektörlüklerine sınavların yüz yüze yapılmasına yönelik kararını iletti.

"Sağlık Bakanlığı'nın, 2021 eğitim planlamalarında Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak salgının bölgesel ve yerel seyrine göre güncellemeler ile ek önerilerin üniversitelerin koronavirus komisyonlarınca takip edilerek tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi hususundaki yazısı da üniversite rektörlüklerine duyurulmuştur" denilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Ancak bazı yükseköğretim kurumlarımızda örgün eğitim öğretim programlarında 2021-2022 eğitim öğretim yılı ara sınav ve dönem sonu sınavlarının çevrimiçi yapıldığı hususunda Kurulumuza ulaşan başvurular görüşülmüş ve 31 Ocak 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

Küresel salgında ülkemizde yaşanan normalleşme süreci ile birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle yüz yüze eğitime geçildiği ve sınavların yüz yüze yapılmasına engel hususların bulunmadığı, uygulamada birlik sağlama açısından örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, il özelinde sınavların belirlenmiş olan takvimde yüz yüze yapılmasına engel herhangi bir durum olması halinde söz konusu sınavların çevrimiçi yapılması yoluna gidilmeyip ertelenmek suretiyle ileri bir tarihte yüz yüze yapılmasının üniversitelere hatırlatılması uygun görülmüştür."