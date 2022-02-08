AKP'de çanlar Fahrettin Altun için çalıyor: Emine Erdoğan'dan sert çıkış

Gazeteci Barış Pehlivan, AKP'de ve hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan duyulan bir rahatsızlık olduğunu aktardı. Bir süredir Altun'un görevden alınacağına dair iddiaların olduğunu belirten Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevi için alternatif isimlerin konuşulduğunu belirtti.

Emine Erdoğan: Biz üç kişiyle daha iyi iletişim stratejisi kuruyoruz

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan "AKP'de Fahrettin Altun rahatsızlığı" başlıklı yazısında, Emine Erdoğan'ın Fahrettin Altun'u “Biz üç kişiyle daha iyi iletişim stratejisi kuruyoruz" diyerek eleştirdiğini aktardı.

Fahrettin Altun ve CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu arasında yaşanan "virüs" gerginliğine değinen Pehlivan, konuya dair şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından duyuruldu. Aradan 14 dakika geçti... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Daha önce birçok virüsü alt ettiniz” diye özetlenebilecek bir mesaj paylaştı. CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Altun’u “Erdoğan’ın hastalığını siyasetin aracı haline getirmekle” suçladı.

İletişim Başkanı’nın “virüslü” mesajının üzerinden 22 dakika geçti. Ve birden... Başta CHP lideri Kılıçdaroğlu olmak üzere kritik isimlerin “geçmiş olsun” mesajlarına Erdoğan’ın hesabından sıcak dönüşler yapıldı. Belli ki danışmanı İsmail Cesur’a Cumhurbaşkanı’nın böyle tweet’ler attırmasını İletişim Başkanı Altun beklemiyordu"

Konuya dair AKP'li isimlerle konuştuğunu belirten Pehlivan, konuştuğu kişilerin kendisine "Fahrettin Altun ofsayta düştü. Bizim mahallede bile Bekaroğlu’na hak verenler çoğunluktaydı" ve "O kadar çok kaynadı ki Ankara... Altun’un odasını toplamaya başladığı dedikodusu bile yapıldı" dediğini aktardı.

Alternatif isimler konuşuluyor

Fahrettin Altun'un görevden alınacağına dair iddiaların bir süredir konuşulduğunu belirten Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevi için alternatif isimlerin konuşulduğunu aktardı.

Pehlivan konuya dair şunları aktardı:

"Adı geçen bir isim yakın zamanda TRT Genel Müdürlüğü görevi son bulan İbrahim Eren... Onun adını ananlar Bilal Erdoğan ile yakınlığını da hatırlatıyor.

Bir diğer isim ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin... Açık söyleyeyim; Şahin, RTÜK Başkanlığı gibi etkili bir koltuğu bırakıp İletişim Başkanı olmak ister mi; hiç emin değilim. İletişim Başkanı olup şimdikinden çok daha fazla eleştiri oklarına maruz kalmayı arzular mı, şüpheliyim"