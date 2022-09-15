Üniversitelerde çalışan asistan hekimler iş bıraktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Beyaz Reform’ olarak duyurduğu 'Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği' üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimleri kapsamadığı için tepkiyle karşılanmıştı. Yönetmeliğin kapsamadığı üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan asistan hekimlerin maaşları arasında büyük bir fark oluşmuştu.

Ödeme yönetmeliğinin dışında bırakılan üniversitelerde çalışan asistan hekimler ülke genelinde 15-16 Eylül’de iş bırakma eylemi yapacağını duyurmuştu.

Talepleri karşılanmayan ve üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler bugün iş bıraktı.

'Geri çekilmiyoruz'

Asistanların talepleri yalnızca ek ödeme değil. Asistanların mücadelesi sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme asgari ücretin altına çalışan yabancı uyruklu asistanları kapsamıyor. Teşvik denen performans sistemiyse devam ediyor. Öte yandan sağlık emekçilerine şiddet de devam ediyor. "Bu sebeplerle geri çekilmiyoruz" diyen asistan hekimler yarın da iş bırakacak.

Ankara, Hacettepe