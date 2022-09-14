Talepler karşılanmadı: Asistan hekimler iş bırakacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Beyaz Reform’ olarak duyurduğu 'Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği' üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimleri kapsamadığı için tepkiyle karşılanmıştı.

Yönetmeliğin kapsamadığı üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan asistan hekimlerin maaşları arasında büyük bir fark oluşmuştu.

Ödeme yönetmeliğinin dışında bırakılan üniversitelerde çalışan asistan hekimler ülke genelinde 15-16 Eylül’de iş bırakma eylemi yapacak.

Koca herkesi kapsamadığını iddia etmişti

Konuyu soL’a değerlendiren bir hekim, söz konusu yönetmeliğin önce zam olarak duyurulduğunu ardından ek ödeme olarak açıklandığını belirtti. Koca’nın açıklanan ek ödeme yönetmeliğinin herkesi kapsamadığına dair uyarıları yalandığını belirten hekim, yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yönetmeliğin üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimleri ve aile hekimlerini kapsamadığının ortaya çıktığını aktardı.

Hekim yönetmeliğe karşı tepkilerin ardından, hastanelerde çalışan asistan hekimlere yönelik yönetmeliğin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından çıkartılması gerektiğinin belirtildiğini ancak söz konusu yönetmeliğin çıkartılmadığını aktardı.

15 Eylül’e kadar süre verilmişti

1 Eylül'de yaklaşık 20 hastanede asistan hekimler öncülüğünde yönetmeliğe dair açıklama gerçekleştirildiğini hatırlatan hekim eşit işe eşit ücret, performans sisteminin geri çekilmesi, yabancı uyruklu hekimlere asgari ücretin altında maaş verilmemesi, temel tıp alanlarında çalışan hekimlerin “gelir getirmeyen hekimler” olarak nitelendirilmemesi ve mağduriyetlerin giderilmesi taleplerini sıraladıklarını belirtti.

Taleplerin karşılanması için 15 Eylül'e kadar süre verildiğini hatırlatan hekim, söz konusu taleplerin karşılanmamasından dolayı 15 ve 16 Eylül'de ülke gelinde asistan hekimlerin iş bırakacağını söyledi.