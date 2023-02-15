Üniversiteler jeoloji mühendisi yetiştirmiyor: 208 üniversiteden sadece 9'u kontenjan açtı

On binlerce binanın yıkıldığı ve hasar aldığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşaatların zemin etüdünde kritik rol oynayan jeoloji ve jeofizik mühendislerine yönelik ihtiyaç yeniden gündeme geldi.

Sözcü'nün haberine göre Türkiye'deki 208 üniversitenin sadece 32'sinde jeoloji mühendisliği bölümü vardı. Tamamı devlet üniversitesinde olan 32 üniversitenin 23'ü ise 2023 eğitim-öğretim yılında birinci sınıf açmadı.

Birinci sınıfta tek öğrenci

Jeoloji mühendisliği için bölüm açan toplam 9 üniversitede bu yıl toplam 322 öğrenciye kontenjan ayrıldı. Mezunları iş bulamadığı için açılan 322 kontenjanın, 244'ü dolarken, 78'i boş kaldı.

Ankara Üniversitesi 41, Hacettepe Üniversitesi 52, İTÜ 62 ve ODTÜ 62 öğrenciyle kontenjanını tam doldurdu. İstanbul Üniversitesi jeoloji mühendisliği bölümünün açtığı 31 öğrenci kontenjanına 15 öğrenci yerleşirken, 16 kontenjan boş kaldı. Çukurova Üniversitesi 21 kontenjan açsa da, sadece 1 öğrenci alabildi.

Jeofizik mühendisi de yetişmiyor

Jeofizik Mühendisliğinde de durum çok farklı değil. 2022'de 10 üniversitede 1001 jeofizik mühendisi öğrencisi vardı. 2023'de Dokuz Eylül, İTÜ, İÜ Cerrahpaşa ve Kocaeli Üniversitesi olmak üzere üniversite sayı 5'e düştü.

5 üniversite için açılan 136 kontenjanın sadece 89'u dolarken, 57'si boş kaldı. Türkiye' deki 208 üniversiteden 203'ü artık jeofizik mühendisi yetiştirmiyor.