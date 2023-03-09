'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Ebubekir Sofuoğlu'na 'kınama cezası'

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde profesör olarak görev yapan Ebubekir Sofuoğlu, üniversitelerin "fuhuş evi" olduğunu söylemişti. Sofuoğlu'nun açıklamaları büyük tepki toplamıştı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Sofuoğlu'na "kınama" cezası verildi. Sofuoğlu'nun, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın, İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atıp yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan saldırısını övdüğü sözleriyle ilgisi ise soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na "Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen Sofuoğlu ile ilgili bir soru önergesi verdi.

Sofuoğlu hakkında yürütülen işlemleri soran Bülbül ayrıca, "Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, 06 Aralık 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda çıkan tartışmada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün başına yumruk atarak kalp ritminin bozulmasına ve yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ı etiketleyerek, ‘Adamın dibiymiş, anlayana anladığı dilden konuşmuş. Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin’ şeklinde sosyal medyada paylaşımda bulunmuştur” dedi.

Bülbül, bu sözler nedeniyle de Sofuoğlu’nun cezalandırılıp cezalandırılmadığını sordu.

'Bu kararlar kabul edilemez'

CHP’li Süleyman Bülbül’ün önergesine, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al yanıt verdi. Sofuoğlu’nun, "Üniversiteler fuhuş evi" sözü nedeniyle sadece kınama cezası aldığını aktaran Al, "Elleri dert görmesin" sözleri içinse soruşturma başlatıldığını fakat henüz tamamlanmadığını belirtti.

Üniversitelerin, öğrencileri anında harekete geçerek cezalandırdığını fakat söz konusu tartışmalı akademisyenler olunca hareket etmediğini söyleyen Süleyman Bülbül ise "Bu kararlar kabul edilemez. Üniversite yönetimi bir an önce harekete geçmeli ve etkin yaptırımlar uygulamalıdır. Böyle olmalı ki kimse böyle insanlardan güç alıp benzer hukuksuzluklara imza atmamalı" diye konuştu.