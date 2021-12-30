Üniversiteden tepki çeken 'sertifika' şartı

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kardeşi olan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un rektör olarak görev yaptığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi, sözleşmeli personel alımlarında tepki çeken niteliklere yer verildi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, üniversitenin 18 Aralık personel alım ilanında tekniker olarak alınacak sözleşmeli personel alımında aranan niteliklerde "Sanayi tipi kenevir yetiştiriciliği kursu sertifikası ve kapalı ortam çalışanlarına yönelik biyolojik ve kimyasal güvenlik kursu sertifikası sahip olmak" şartı dikkat çekti.

Tekniker alımında 'kenevir yetiştiricilik sertifikası' şartı

Turgut Özal Üniversitesi, istihdam edilmek üzere 1 kişilik sözleşmeli tekniker alımı için aranan nitelikler arasına "Sanayi tipi kenevir yetiştiriciliği kursu sertifikasına olmak" ve "kapalı ortam çalışanlarına yönelik biyolojik ve kimyasal güvenlik kursu sertifikası sahip olmak" şartı koydu.

Temizlik personeli için 'biyolojik ve kimyasal güvenlik sertifikası' şartı

Üniversiteye alınacak olan 10 kişilik temizlik personeli içinde aranan niteliklerde adayların "Kapalı ortam çalışanlarına yönelik biyolojik ve kimyasal güvenlik sertifikasına sahip olmak" şartı dikkat çekti.

'Alınacak kişiler önceden belirlenmiş'

Üniversitenin sözleşmeli personeli alımları şartlarından birçok kişinin aklına dahi gelmeyecek sertifikalara sahip olunması şartının istendiğini belirten CHP Malatya il başkanı Enver Kiraz, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"- Turgut Özal Üniversitesi bir skandala daha imza atıyor. Kurulduğu günden beri personel alımından ihalelerine, adam kayırmadan birçok yerden maaş alan kişilere kadar birçok konudan dolayı gündeme gelen Turgut Özal Üniversitesi şimdi de adrese teslim alım gerçekleştiriyor.

- Yeni açtığı alım ilanlarından kimsenin aklına gelmeyecek sertifikalar kişilerden isteniyor.

- Bu sertifikalardan stres yönetimi, iş dünyasında örgütsel davranış, güvenlik görevlilerine yönelik risk gibi nerede kullanılacağı belli olmayan sertifikalara yer verildiği gibi sanayi tipi kenevir yetiştiriciliği sertifikası da dikkat çeken ilginç sayılabilecek örneklerden birisi.

- Merak ediyoruz bu sertifikalara sahip kişileri. Özellikle kenevir yetiştiriciliği sertifikasına sahip kimler var acaba? Bu sertifikaya sahip kişilere ne iş yaptırılacak?"

CHP'li Kiraz Turgut Özal Üniversitesi'nin 'ismine yakışır hale gelmesini' istedi

Kişiye özel ilan açıldığını iddia eden Kiraz, “Görünen o ki alınacak kişiler önceden belirlenmiş ve kimsenin aklına gelmeyecek ilginç sertifikalar bu kişilere aldırılarak bunlar iş sahibi yapılmak isteniyor. Bu şekliyle de gerçekten Turgut Özal Üniversitesi bir başka olumsuz konuya alet ediliyor. Turgut Özal Üniversitesi ismini taşıyan üniversitemizin hem ismine hem de Malatya'mıza yakışır bir hale gelmesini beklerken her geçen gün yaptığı bu uygulamalarla maalesef layık olduğu yere gelmekten hızla uzaklaşmaya devam ediyor. Yapılan bu olumsuz durumları takip etmeye devam edeceğiz ve üniversite yönetimini üniversiteye yakışır ciddiyete davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.