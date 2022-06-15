Üniversitedeki şüpheli ölümler nedeniyle araştırma önerisi verilmişti: AKP ve MHP reddetti

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve CHP’li Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Akdeniz Üniversitesi içerisindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda yaşanan şüpheli öğrenci ölümlerinin araştırılması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
'Manevi danışmanlık kılıfı altında gençler cemaatlere üye yapılmaya çalışılıyor'
Meclis Genel Kurulunda şüpheli ölümler üzerine konuşan Budak, "Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisindeki KYK’ya bağlı yurtlarda 10 gün arayla 3 şüpheli ölüm olayı yaşanıyor. Bu acı ölümler sonrasında ‘Manevi danışmanlık’ kılıfı altında gençlerin cemaatlere üye yapılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Devletin yurtları da cemaatlere ve tarikatlara teslim edildi. 'Manevi Danışmanlık' adı altında kurulan ikna odalarında cemaatler tarafından gençlere baskı yapılıyor" dedi.
'Hiçbir psikoloji eğitimi almamış ilahiyat fakültesi mezunları'
Yurtlarda uzman psikologlar yerine, ilahiyat eğitimi almış “manevi danışmanların” görevlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Budak, şöyle konuştu: