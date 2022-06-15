Üniversitedeki şüpheli ölümler nedeniyle araştırma önerisi verilmişti: AKP ve MHP reddetti

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve CHP’li Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Akdeniz Üniversitesi içerisindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda yaşanan şüpheli öğrenci ölümlerinin araştırılması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

'Manevi danışmanlık kılıfı altında gençler cemaatlere üye yapılmaya çalışılıyor'

Meclis Genel Kurulunda şüpheli ölümler üzerine konuşan Budak, "Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisindeki KYK’ya bağlı yurtlarda 10 gün arayla 3 şüpheli ölüm olayı yaşanıyor. Bu acı ölümler sonrasında ‘Manevi danışmanlık’ kılıfı altında gençlerin cemaatlere üye yapılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Devletin yurtları da cemaatlere ve tarikatlara teslim edildi. 'Manevi Danışmanlık' adı altında kurulan ikna odalarında cemaatler tarafından gençlere baskı yapılıyor" dedi.

'Hiçbir psikoloji eğitimi almamış ilahiyat fakültesi mezunları'

Yurtlarda uzman psikologlar yerine, ilahiyat eğitimi almış “manevi danışmanların” görevlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Budak, şöyle konuştu:

“2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir protokol imzalanıyor. Bu protokole göre, hiçbir psikoloji eğitimi almamış ilahiyat fakültesi mezunları 'manevi danışman' adı altına KYK yurtlarında görevlendiriliyor. Manevi danışmanların yaptıkları şudur: Çocukları ikna odalarına alıp tarikatların egemenliği altına vermişler. Biz zannediyorduk ki ‘tarikatlar kaçak yurtlar açıyor, çocukları oralarda, bir şekilde kendi dünya görüşlerine göre eğitiyorlar’ diyorduk, hâlbuki devletin Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtları da tarikat ve cemaatlere teslim edildi. İstedikleri gibi at koşturuyorlar.

'Gençlik ve Spor Bakanı’ndan tek bir kelime açıklama gelmedi'

Üçüncü ölümden sonra Kredi Yurtlar Kurumu bir açıklama yapıyor, valilik bir açıklama yapıyor. Rektörlük 'Bizim ilgi alanımız fakat bizim sorumluluk alanımızda değil' diyor. Hâlbuki üniversitenin içinde; o okulun öğrencileri hayatlarına son veriyorlar. Son ölüm olayının üzerinden dört gün geçmesine rağmen Gençlik ve Spor Bakanı’ndan bu konularla ilgili tek bir kelime açıklama gelmemiş. Sadece Akdeniz Üniversitesi'nde yaşanan bir olaydan bahsetmiyoruz, bugün yine genç bir stajyer Avukat Galata Kulesi'nden atlayarak yaşamına son verdi. Bu gençler niye intihar ediyor? Bu gençlerin sorunları ne? Bu gençlerin sorunlarını çözecek kurum, iktidar kurumudur. Bütün üniversitelerde, bütün Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında en az 1 psikolog, en az 1 terapist bulundurulması gerekiyor.

'1 milyon üniversite mezunu şu anda işsiz'

Kredi ve Yurtlar Kurumunun bu öğrencilere verdiği kredi miktarı, 850 lira. Aileleri feci durumda, açlık sınırının altında yaşıyor ve bu çocukların büyük bir bölümünün ekonomik sıkıntılardan dolayı yaşadıkları birçok travmanın sonucu olduğunu söyleyebiliriz ve geleceklerinden ümitleri yok. 1 milyon üniversite mezunu şu anda işsiz. Çocuklar okulu bitirse okulu bitirdikten sonra ne iş yapacaklar? Bu kaygılar ve ekonomik koşullar bu çocukları, maalesef, hayattan birer birer koparıyor