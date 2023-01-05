Üniversitedeki istismar iddialarına tepki: 'AKP’nin üniversiteleri suç mahalli'

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nde temizlik işçisi olarak işe başlayan ve 4 yıl önce öğretim görevliliğine ardından da Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilen Cemal Saygın'ın, kadro karşılığı "cinsel istismarda" bulunduğu iddia edilmişti.

Üniversite Katılımcıları Derneği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Üniversiteler yıllardır maruz kaldığı gerici-piyasacı baskıya karşın hâlâ üniversite içinde veya dışında azimle çalışan kamucu-aydınlanmacı bilim emekçilerinin alın terleriyle varlığını sürdürmektedir" denildi.

Açıklama şöyle:

"Bu hafta başında 'AKP Üniversitelerinden' dehşet verici bir haber daha duyuldu. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinde bulunduğu kadroya nasıl yükseldiği oldukça şaibeli görünen Rektör Özel Kalem Müdürü Cemal Saygın’ın kadro karşılığı cinsel istismar ve şantaj yaptığı iddia edildi.

Şunu söylemek gerekir ki 'üniversite', gerici-piyasacı öğelerin siyasi alışverişleri sonucu kadrolarının paylaştırıldığı, hukuk müşavirliklerinin ortaçağ mahkemelerine dönüştüğü, ilerici ögelerinin yargısız infaz edildiği, yerleşkelerinin salgın hastalıktan korunmak için okutulup üfletildiği, patronların fabrikaları ya da yedek işgücü orduları olarak tasarlandığı, cinsel taciz, istismar, cinayet gibi kriminal vakaların olay yeri haline geldiği mekânlar değildir ve olamaz.

Üniversiteler yıllardır maruz kaldığı gerici-piyasacı baskıya karşın hâlâ üniversite içinde veya dışında azimle çalışan kamucu-aydınlanmacı bilim emekçilerinin alın terleriyle varlığını sürdürmektedir.

Üniversite Katılımcıları Derneği olarak üniversitelerin ilerici-kamucu bileşenlerini örgütlemek, üniversitelerin toplum için çalışan, bilim üreten yerler haline gelmesi için mücadele edeceğimizi kararlılıkla ifade ederiz."