Üniversitede 'seks karşılığı kadro' iddiası yargıya taşındı

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nde temizlik işçisi olarak işe başlayan ve 4 yıl önce öğretim görevlisi, ardından Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilen Cemal Saygın'ın, kadro karşılığı cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Cemal Saygın, hakkında yer alan haberler ve paylaşımlar için şu duyuruyu paylaştı.

''Kamuoyuna Duyuru

Uzun süredir devam eden ve artık ahlak sınırlarını aşarak ailemi de içine katarak tarafıma düzenlenen itibar suikasti hakkında açıklama yapma gereği duydum.

Niğde iline geldiğim günden itibaren özel kalem müdürü olarak görev yaptığım kurumum için acısıyla tatlısıyla beş yıla yakın süredir gecemi gündüzüme katarak çalıştım. Bu kıymetli görevimi yerine getirirken amirlerime karşı mahcup olmamak ve işimi hakkıyla yapabilmek için büyük fedakârlıklar yaptım. Ancak benimle şahsi problemleri olanlar tarafından, kurum amirimle olan fotoğrafın paylaşıldığı tarihte ekran görüntüsü alınarak hakkımda arşiv yapılması suretiyle planlı bir şekilde birçok baskıya ve iftiraya maruz kaldım.

Son bir haftadır kaynağı belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan ahlak sınırlarını aşan montajlanması oldukça basit olan bir video ile yapılan bu iftiralar ve ithamlar ile mücadele etmek zorunda kaldım. Bugün bu haklı mücadelemi hukuki zemine taşıyarak hakkımda bu itibar suikastına kalkışan, buna destek veren ve hakkımda en ufak bilgisi olmamasına rağmen beni toplum önünde linç etmeye çalışanlara en açık cevabı mahkeme kararı ile vermek üzere suç duyurusunda bulundum.

Hakkımda ulu orta bilip bilmeden çamur atmaya kalkan ve bu iftiralara ortak olan tüm sosyal medya hesaplarını ve medya organlarını da tek tek belirledik. Bu kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Bu iftiranın güçlenmesinde kimin payı varsa hepsiyle en yakın zamanda mahkemede görüşeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Hukuk devletinin adaletine güvenimiz sonsuzdur.

Hakkımda sistemli olarak yapılan paylaşımlar takip altındadır. Bu konuyla ilgili cezai soruşturma devam etmektedir. Bu soruşturmanın sonunda tarafıma atılan suçlamanın asılsız olduğu sahte delillerle suçlamalarda bulunulduğu ortaya çıkacaktır.

Sosyal hesaplarda yapılan paylaşım içeriğindeki WhatsApp konuşmasına dair video gerçek değildir, cinsel saik ile işlenen suçun mağduru kimdir? Hukuk önünde her türlü hesabı vermeye hazır olduğumu, lakin ismimi ve ailemi ağır bir zan altında bırakmaya çalışanların elbet yargıya hesap vereceğini belirtmek isterim.

Saygılarımla...

A. Cemal SAYGIN

CHP'den açıklama

Cemal Saygın'ın, kadro karşılığı cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Konuyla alakalı açıklama yapan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem; "Bizlere gelen WhatshApp yazışmalarında, 2018'de temizlik işçisi olarak giren, 2020'de öğretim görevlisi yapılan ve 2022'de Hasan Uslu'nun Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Abdurrahim Cemal Saygın'ın cinsel içerikli mesajlar attığı gösterilmiştir. Buna istinaden WhatsApp yazışmalarını ve WhatsApp telefon numarasını teyit ettiğimizde Cemal Saygın'a ait olduğunu belirledik'' dedi.

Konuyla alakalı açıklama yapan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem şunları söyledi:

"19 Aralık pazartesi günü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla alakalı yaptığımız basın açıklaması sonrası, bir kadın arkadaşımız Üniversite'de yaşadığı sorunlarla alakalı attığı tweetler ve mail ortamlarından bizlere gelen WhatsApp yazışmalarıyla, 2018'de temizlik işçisi olarak giren, 2020'de öğretim görevlisi yapılan ve 2022'de Hasan Uslu'nun Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Abdurrahim Cemal Saygın'ın cinsel içerikli mesajlar attığı gösterilmiştir. Buna istinaden WhatsApp yazışmalarını ve WhatsApp telefon numarasını teyit ettiğimizde Cemal Saygın'a ait olduğunu belirledik. Bundan iki gün sonra Cemal Saygın hakkında Üniversite rektörünün soruşturma açtığını öğrendik. Ancak bu soruşturmanın sadece kınama cezası olarak verileceğini duyumunu aldık. Bu şekilde yapılan yazışmaların ve açıkça kadro karşılığı orada çalışan bir kadına cinsel ilişki karşılığı, kadro sözü verilerek yapılan yazışmalar mevcuttur. Buna istinaden derhal Cemal Saygın'ın görevinden istifa etmesi gerekiyor. Biz buradan üniversite yönetimini ve rektör beyi uyarıyoruz. Sizin Cemal Saygın ile yakın arkadaş olmanız, onun kınama cezası alması yeterli bir sebep değildir, ahlaksızca yapılan bir davranış vardır. Derhal görevinin sonlandırılması gerekir. Bu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi için önemlidir. Orada çalışan bütün insanlar için de önemlidir."

Üniversiteden açıklama: Soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili olarak Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; "Son günlerde kaynağı/ göndereni belirsiz e-posta ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin olarak isnatta bulunulan personelimiz hakkında idari inceleme / soruşturma başlatılmış olup, inceleme/soruşturma tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

So­ruş­tur­ma baş­la­tıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Cemal Saygı’nın ye­ri­ne Uğur Ak­ya­pı’nın özel kalem mü­dü­rü ola­rak atan­dı­ğı be­lir­til­di.