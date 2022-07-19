Üniversitedeki görevine son verilen Ataol Behramoğlu SADAT'ı işaret etti

İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki işine son verilen şair Ataol Behramoğlu, "Üniversitemizden ayrılışımın kendi isteğim ve irademle olmasını dilerdim. Ne yazık ki öyle olmadı" diyerek, iktidara yönelik eleştirilerine ve SADAT yöneticisinin açıklamasına yanıt vermesine işaret etti.

Behramoğlu, Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Tahminim büyük olasılıkla, mayıs ayında son iki kitabımla ilgili bir toplantıda siyasi iktidar konusunda ağır eleştirilerimin ve yanı sıra da SADAT adlı bir kuruluş adına yapılan 'silahla aldığımızı sandıkta vermeyiz' açıklamasına sosyal medyada karşılık vermemin söz konusu siyasal iktidarda tepkiye neden olduğu ve bu tepkinin üniversite yönetimine yansıtılmış olması, bir olasılıkla da üniversite yönetiminin içinde bulunduğumuz koşullarda böyle bir kaygıya kapılmış olmasıdır.

Aydın Üniversitesi büyük bir üniversitemizdir. Sayın Mustafa Aydın’ın ve yakınlarının muazzam çabasına saygı duymamam mümkün değildir. Ayrıca benim böyle bir şey yapmam mizacıma da hiç uymayan vefasızlık olur. Yaşadığımız koşullarda bütün kurumlar üzerinde baskısını görüp bildiğimiz siyasal iktidarın tehditlerine karşı bütün bu kurumların kendilerini koruma çabası içinde olacakları da anlaşılır bir şeydir."