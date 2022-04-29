Üniversitede skandal: 15 öğrenci sınavı kazanmadan kaydolmuş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçlarında organize bir şekilde usulsüzlük yapıldığı, üniversite bünyesinde açılan soruşturmanın örtbas edildiği iddiasının yargıya taşındığı, usulsüzlüğün peşini bırakmayan akademisyene “üniversitenin huzurunu bozduğu” gerekçesiyle disiplin cezası verildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgi ve dosyadaki resmi yazışmalara göre, 2018 yılında bazı öğrencilerin kaydını sildirmesiyle başladı. Kayıt tarihi geçmiş olmasına rağmen yerlerine, usule aykırı olarak geriye dönük tarihle öğrenci alındığı iddialarıyla büyüyen olayların soruşturulması da yılan hikayesine döndü.

Geriye dönük kayıt yapıldı

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, İnceleme ve Soruşturma Raporu’nda fakülteye kayıt yaptıran bazı öğrencilerin çeşitli nedenlerle 17 Eylül günü kayıtlarını sildirdiğine yer verildi. Giden öğrencilerin yerine kayıt tarihi geçmiş olmasına rağmen, 12 Eylül tarihiyle dönemin üniversite ve fakülte yöneticilerinin istediği isimlerin kayıtları yapıldı. Aynı şekilde fakülteye kayıt olup daha sonra başka okulları kazandığı için kayıt sildiren yaklaşık 15 öğrencinin yerine de üniversite ve fakülte yönetimlerine yakın kişilerin de geçmiş tarihli işlemlerle kaydettiği belirtildi.

'Aydın'ın ileri gelenlerinden birinin yakını' diye kaydedildi

K.K.'nin şikayeti üzerine görevlendirilen soruşturmacı raporlarına göre, kayıtla ilgili bilgisayar yetkisi olanlar ifadelerinde, bir öğrencinin Sınav Komisyonu Başkanı Prof. Dr. T.Ö.nün “Aydın'ın ileri gelenlerinden birilerinin yakını” diyerek kaydettirdiği belirtildi. Soruşturmayı yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M.A., kayıtları yapanlarla ilgili işlem yapılmamasını önerirken, daha sonra şikayetinden vazgeçtiği iddiasıyla soruşturmanın açılmasını isteyen Prof. Dr. K.K.'ye ise “kurumun huzurunu bozmaktan” kınama cezası verdi.

K.K. bu karara itiraz edince de, “geç şikayet ettiği” için üniversiteye usulsüz kayıtlar yapılmasına neden olduğu gerekçesiyle itirazı reddedildi. Bunun üzerine Aydın 2. İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucu K.K.'ya verilen kınama cezası iptal edildi. Bu gelişmelerden sonra, fakültenin sınav sonrası yerleştirme işlemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığından alınarak dışarıdan hizmet alımı ile yapılmaya başlandı.