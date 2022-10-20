Üniversite yemekhanesinde yemeğin içinden kurt çıktı

Bir ekmek fiyatına öğrencilere yemek dağıtmakla övünen Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin sağlığını görmezden geliyor.

Gaziantep Üniversitesi Merkez Yemekhanesinde yemeğin içinden kurt çıkarken, öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Türkiye Komünist Gençliği, kalitesiz, tarihi geçmiş ve üretimi başı boş bırakılmış malzemelerle yapılan bu yemeklerin denetiminin yapılmadığını belirtirken, "Yemekhanelerde ücretsiz, sağlıklı, kaliteli, denetimi yapılmış, insana yaraşır bir yemek yemek istiyoruz. Gaziantep Üniversitesinin öğrencileri ve emekçileri bu saygısızlığı hak etmiyor" dedi.