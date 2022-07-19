Üniversite öğrencisi Çağla nasıl öldü? Kaçan erkek arkadaşı aranıyor

Hatay İskenderun’da yaşayan Üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı (24), erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile birlikte bayram tatilini değerlendirmek için İstanbul’a gelmişti.

İki arkadaş geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Harbiye’deki Küçükçiftlik Park’a gitmişti. Burada vakit geçirirlerken saat 21.45 sıralarında Çağla bir anda fenalaştı ve bayıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, arkadaşı Mehmet Ö.B., hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Parka gelen ambulans Çağla’yı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Arkadaşı da peşlerinden hastaneye gitti. Hastaneye ulaştıklarında Çağla’nın hayatta olmadığı anlaşıldı. Çağla’nın öldüğünü haber alan erkek arkadaşı Mehmet Ö.B., hastaneden ayrılarak ortadan kayboldu. Polis, Çağla’nın parkta fenalaştığı yerde inceleme yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ö.B.’yi yakalamak için araştırma başlattı. Çağla’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Çağla'nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.