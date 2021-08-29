Üniversite hastanesinden protokol üyeleri ve patronlara özel uygulama!

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri’nde protokol üyeleri ve "iş insanları"na imtiyazlı muamele yapılmak üzere özel bir birim kurulduğu ortaya çıktı.

İmtiyazlı kişilere hastane girişinde ayrı bir kapıyı kullanma olanağı sağlanırken özel personel de görevlendirildi.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, skandal PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel'in protokol üyeleri ve "iş insanları"na yazı göndermesi ile ortaya çıktı.

Selçuk Yüksel imzalı yazıda; “Değerli Protokol Üyeleri ve İş İnsanları, PAÜ Hastaneleri olarak siz değerli misafirlerimizin sağlığı ve zamanı bizler için çok kıymetlidir. Bu kapsamda Başhekimlik koridorunda yeni kurulan muayene birimi sizler için hizmet vermeye başlamış olup, randevu ve muayene işlemlerinizi mümkün olan en hızlı, en iyi şekilde verebilmek için düzenlenmiştir. Bölüm başkanı Başhekim Yardımcımız Sayın Doç. Dr. Özer Öztekin olup sorumlusu Kerim Bahçeli ile iletişime geçebilirsiniz. Muayene için plaza girişi ya da Başhekimlik koridor kapısını kullanabilir, randevu ve hizmet almak için +533 810 30 46 numaralı telefondan yardım alabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya hesabından başhekimin yazısını İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk uygulamanın iptal edilmesini istedi. Öztürk yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir üniversite hastanesinin hastaları ekonomik ve sosyal statülerine göre sınıflandırması hiç hoş olmamış. Protokol ve İş insanlarının sağlığı ve zamanı çok kıymetli imiş !! vatandaşın canı ....."