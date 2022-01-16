Üniversite hastanesinde 2 doktor rehin alındı

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne giren bir saldırgan iki hekimi rehin aldı, ölümle tehdit etti.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre saldırgan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Doktor Osman Gazi Sağlam'a saldırarak bileğinin çatlamasına neden oldu.

İddialara göre olay dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Hastane girişinde bekleyen hasta refakatçilerine hasta yakını olduğunu ve giriş kartını yanlışlıkla odada bıraktığını söyleyen 35 yaşındaki Uğur Ç. bir başka hasta yakınının kartını kullanarak hastane içine girdi. Doğrudan ikinci kata çıkan saldırgan koridorda karşılaştığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Doktor Begüm Yağmur Bakkalcı'ya kendisine yönlendirildiğini söyleyerek iletişime geçmek istedi. Bakkalcı'nın hasta yakını sandığı saldırgan sorularına yanıt vermeyince 25 yaşındaki hekim doktor odasına yöneldi. Bu sırada Bakkalcı'yı takip eden saldırgan doktor odasına girdi.

Kapıyı kilitledi, tehdit etti

Bakkalcı ve odada bulunan Sağlam parfüm almak istemediklerini, servisin bu tür işler için uygun bir yer olmadığını söyleyerek saldırgandan servisi terk etmelerini istedi. Bunun üzerine odanın kapısını üzerindeki anahtarla kilitleyen saldırgan anahtarı da cebine attı. Hekimler beyaz kod vermek üzere telefona yöneldiğinde ise elindeki çantayı bırakarak kollarını sıvayan saldırgan daha sonra iki hekime küfürler yağdırdı ve ölümle tehdit etti. Sağlam'ın müdahale gerektiren hastasının bulunduğunu söylemesi de saldırganın kapıyı açmasına yetmedi.

Uğur Ç. daha sonra Sağlam'a saldırdı. Çıkan arbede sırasında doktor Sağlam'ın eli çatladı. Sağlam buna rağmen mücadele ederek saldırgandan anahtarı almayı başardı. Bu sırada gürültü üzerine servis personeli güvenlik ve polise haber verdi. Kapıyı açmaya çalışan güvenlik güçleri başarılı olamadı. Sağlam'ın kapıyı içeriden açmasından sonra güvenlik güçleri saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Saldırganın önceki günlerde hastanenin diğer birimlerine çıkarak yine parfüm satmaya çalıştığı ortaya çıktı.

'Hastanın tedavisini zamanında yapamadık'

Olaydan sonra her iki hekim de saldırgandan şikâyetçi oldu. 29 yaşındaki Sağlam ifadesinde “Üç kez dışarı çıkmasını rica ettim. Kan şekeri düşen hastam vardı. Parfüm almayacağımı, hastamın durumunun kötü olduğunu bir an önce yanına gitmem gerektiğini söyledim. Bizi bırakmadı. Daha sonra hastanın kan şekerinin 400'e çıktığını öğrendim. Hastanın tedavisini zamanında yapamadık. Buna çok üzüldüm. Güvenliği aramamızı engelledi. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Dışarıdan arkadaşlar sesi duyup aramışlar. Üzerimize yürüdü. Ağza alınmayacak küfürler etti. Açıkça ‘seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım' diye tehdit etti. Bana saldırdı. Arbede yaşandığı sırada çantasından bir şeyler çıkarmaya çalıştığını gördüm. Bıçak olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Doktor Begüm Yağmur Bakkalcı ise ifadesinde başından geçenleri, “Yataklı servis bölümünde çalışırken yanıma geldi. Beni size yönlendirdiler dedi. Hasta yakını olup olmadığını sordum, kendini ifade edemeyince çok fazla konuşmadan yanından ayrıldım. Sonra doktor odasına girdi. Parfüm sattığını söyledi. Bunun üzerine servisten çıkmasını söyledim. Doktor odasının kapısını kapatarak anahtarı cebine koydu. Üzerime doğru yürüdü. Yaptığının suç olduğunu söyledim, aldırış etmedi. Sonra Osman Gazi Sağlam'ın üzerine yürüdü. Arbede yaşandı. Bu sırada şahıs buradan sağ salim çıkamazsınız diye tehdit etti. Kapı açıldığında güvenlik müdahale etti” sözleriyle anlattı.